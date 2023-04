Il presidente brasiliano Lula ricevuto a Pechino da Xi Jinping (Di venerdì 14 aprile 2023) Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva è stato accolto dal suo omologo cinese Xi Jinping durante una cerimonia con picchetto d'onore a Pechino. All'incontro erano presenti le principali ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) IlLuiz Inacioda Silva è stato accolto dal suo omologo cinese Xidurante una cerimonia con picchetto d'onore a. All'incontro erano presenti le principali ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il presidente brasiliano Lula a Pechino dal leader cinese Xi con il suo piano di pace in valigia. I due p… - PaoloBMb70 : RT @classcnbc: Asia, indici in verde Nikkei???? +1%, Kospi???? +0,6%, HSI???? sulla parità, Shanghai???? +0,3% #Cina: dopo Macron e von der Leyen… - Rinopapa5 : RT @Mintauros1: Il presidente brasiliano Lula pone queste domande: “Perché il commercio deve essere effettuato in dollari USA? Chi ha decis… - meridemei1 : RT @Mintauros1: Il presidente brasiliano Lula pone queste domande: “Perché il commercio deve essere effettuato in dollari USA? Chi ha decis… - FabioWolf85 : RT @erny110393: ??????'Financial Times: Il presidente brasiliano Lula da Silva ha chiesto di allontanarsi dal dollaro nel commercio internazio… -