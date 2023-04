Il prefetto di Napoli: «Non legittimiamo gli ultras. Vogliamo dialogare per non guastare la festa» (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri al Viminale si è svolto un incontro fra De Laurentiis, presidente del Napoli e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Alla riunione erano presenti anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il prefetto e il questore di Napoli, rispettivamente, Claudio Palomba e Alessandro Giuliano e i vertici delle forze dell’ordine a livello nazionale. Una riunione convocata per organizzare la festa scudetto ma gran parte della quale è stata monopolizzata dalla discussione relativa alla spaccatura tra ultras del Napoli e club. Piantedosi ha chiesto di intraprendere la via del dialogo. Motivo per cui, domani, o comunque prima di martedì prossimo, quando al Maradona si giocherà il ritorno dei quarti di Champions, la Prefettura convocherà un incontro tra gruppi organizzati e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri al Viminale si è svolto un incontro fra De Laurentiis, presidente dele il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Alla riunione erano presenti anche il sindaco di, Gaetano Manfredi, ile il questore di, rispettivamente, Claudio Palomba e Alessandro Giuliano e i vertici delle forze dell’ordine a livello nazionale. Una riunione convocata per organizzare lascudetto ma gran parte della quale è stata monopolizzata dalla discussione relativa alla spaccatura tradele club. Piantedosi ha chiesto di intraprendere la via del dialogo. Motivo per cui, domani, o comunque prima di martedì prossimo, quando al Maradona si giocherà il ritorno dei quarti di Champions, la Prefettura convocherà un incontro tra gruppi organizzati e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Il prefetto di #Napoli: «Non legittimiamo gli #ultras. Vogliamo dialogare per non guastare la festa» #Palomba a Re… - Ferdina75414627 : @angelo_forgione Buongiorno, non ha detto nauseato, ha detto che non ha compreso l atteggiamento delle curve in sil… - sscalcionapoli1 : Il Mattino – ADL al Viminale con Prefetto, questore e sindaco per parlare della festa Scudetto del Napoli e della q… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MATTINO - ADL al Viminale con Prefetto, questore e sindaco per parlare della festa Scudetto del Napoli e della quest… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - ADL al Viminale con Prefetto, questore e sindaco per parlare della festa Scudetto del Napoli e della quest… -