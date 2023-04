Il Pisa di rigore acciuffa il Venezia

(Di venerdì 14 aprile 2023) Finisce 1-1 tra mille emozioni l’anticipo di Serie BKT tra. Gli ospiti passano al 17? con Candela che mette in rete un cross da sinistra di di Zampano. Ilprova a reagire ma rischia grosso al 34?, quando Paterna concede unper un fallo di Gargiulo su Tessmann. Dal dischetto Pohjanpalo segna ma tocca due volte il pallone. L’arbitro annulla dopo il controllo al Var. Nella ripresa Var ancora in azione per ilconcesso alper un mani in area di Tessmann. Gliozzi si fa parare il tiro ma Joronen si è mosso prima. Si ripete e Gliozzi pareggia segnando il nono gol in campionato. Nel finale Nicolas salva due volte ilsu tiri Candela e Johnsen. Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... frabari92 : @RaffaeleDigiro5 @Clad_Mele @Telenord In questo campionato abbiamo avuto 2 favori, e basta, il resto sono stronzate… -

... 'Il Cosenza aveva battuto ilin casa, una settimana prima il Frosinone fuori casa: secondo me ... Finì 0 - 2, con reti di Codrea sue La Grotteria. .c - entry > p" data - relocate data - ...... Abraham urticante Feyenoord - Roma 1 - 0: i giallorossi sbagliano un, Dybala e Abraham ko ...00 Perugia - Modena 0 - 1 15:00 Reggina - Venezia 1 - 0 15:00 Südtirol - Bari 0 - 1 18:00- ...... decisiva una rete di Lapadula su, messa a segno al 97'. È proprio l'ex Milan il giocatore ... DOMENICA 16 APRILE 2023 ore 16:15 Serie B 33a Giornata: Ternana vs(diretta) Telecronaca: Dario ...

Il risveglio del Pisa passa dai suoi bomber LA NAZIONE

"Il risveglio del Pisa passa dai suoi bomber", titola La Nazione. In troppi non segnano da tempo, occorre una scossa per centrare.In troppi non segnano da tempo, occorre una scossa per centrare i playoff. La coppia Gliozzi-Moreo non ha ancora ingranato ...