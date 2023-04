Il piccolo Gabriele morto a soli 12 anni per una leucemia fulminante: lo strazio della comunità (Di venerdì 14 aprile 2023) Una notizia terribile, drammatica, che ha gettato l’intera comunità – e non solo – nello sconforto più totale. L’annuncio che non avremmo mai voluto sentire: un bambino di appena 12 anni è morto, stroncato da un male terribile proprio nel momento in cui iniziava ad affacciarsi alla vita. Un fulmine a ciel sereno che ha colpito senza possibilità di scampo la comunità di Borgo Podgora. Neonato morto al Pertini, i genitori presentano un esposto in Procura: ‘Nessuno ci ha aiutati’ Gabriele ha lottato fino alla fine contro un male incurabile Il piccolo Gabriele M. è morto a soli 12 anni. Era il figlio di due fieri genitori, di cui al momento è impossibile immaginare lo strazio, il dolore e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 aprile 2023) Una notizia terribile, drammatica, che ha gettato l’intera– e non solo – nello sconforto più totale. L’annuncio che non avremmo mai voluto sentire: un bambino di appena 12, stroncato da un male terribile proprio nel momento in cui iniziava ad affacciarsi alla vita. Un fulmine a ciel sereno che ha colpito senza possibilità di scampo ladi Borgo Podgora. Neonatoal Pertini, i genitori presentano un esposto in Procura: ‘Nessuno ci ha aiutati’ha lottato fino alla fine contro un male incurabile IlM. è12. Era il figlio di due fieri genitori, di cui al momento è impossibile immaginare lo, il dolore e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Il piccolo Gabriele morto a soli 12 anni per una leucemia fulminante: lo strazio della comunità - Domenix84 : @SociosItalia Daiiii gnamo fate sto regalo al piccolo Gabriele che sabato libero - Domenix84 : @SociosItalia @Inter Quando parte il Dm? Facciamo felice il piccolo Gabriele(pure il padre ????) che non e mai stato… - messina_oggi : “Sono la mamma di Gabriele, in coma da un anno dopo un incidente stradale. Abbiamo la speranza di farlo risvegliare… - ssanguuine : @pezzoditetris non l’hanno detto piccolo e gm ma l’ha detto gabriele -