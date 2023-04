Il petrolio russo torna in alto e per la prima volta sfora il price cap occidentale: le ragioni del rialzo e come l’Europa può far fronte (Di venerdì 14 aprile 2023) Dai dati forniti dall’AIE emerge che per la prima volta il greggio russo è stato esportato a un prezzo maggiore di 60 dollari al barile. L’aumento di prezzo è significativo perché il G7 usa proprio la media dell’AIE per valutare l’efficacia della sanzione contro la Russia Leggi su lastampa (Di venerdì 14 aprile 2023) Dai dati forniti dall’AIE emerge che per lail greggioè stato esportato a un prezzo maggiore di 60 dollari al barile. L’aumento di prezzo è significativo perché il G7 usa proprio la media dell’AIE per valutare l’efficacia della sanzione contro la Russia

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Record delle esportazioni di petrolio russo in marzo. I flussi tornano sui valori di aprile 2020 - rulajebreal : Ieri l'Ungheria e la Russia hanno accordato l'espansione di una centrale nucleare+ forniture ininterrotte di gas/pe… - TCommodity : Chissà che cosa si inventeranno ora gli esperti per giustificare il fatto che il price cap sul petrolio russo sta saltando. - MonicaLibero1 : RT @GigiAdinolfi: Cioè ma i vari Jacoboni letta Marattin Riotta etc che spezzavamo le reni alla Russia? Dove sono? Record delle esportazio… - thewaterflea : RT @TCommodity: Chissà che cosa si inventeranno ora gli esperti per giustificare il fatto che il price cap sul petrolio russo sta saltando. -