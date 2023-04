Il Pd di Peschiera Borromeo contro il sindaco Moretti per le dichiarazioni sullo stadio del Milan a San Donato Milanese (Di venerdì 14 aprile 2023) «Non vorremmo trovarci anche la domenica (o le sere in cui vi sono partite infrasettimanali o di coppa) ad assistere a code interminabili di macchine e doverne respirare il loro scarico, tutto per una partita di calcio!» Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 14 aprile 2023) «Non vorremmo trovarci anche la domenica (o le sere in cui vi sono partite infrasettimanali o di coppa) ad assistere a code interminabili di macchine e doverne respirare il loro scarico, tutto per una partita di calcio!»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 7giorni : ?? Il Pd di Peschiera Borromeo contro il sindaco Moretti per le dichiarazioni sullo stadio del Milan a San Donato Mi… - 7giorni : ?? Tiesse S.p.A. consociata del Gruppo Inditel di Peschiera Borromeo, partner del programma RESTART finanziato con 1… - SimplasticSrl : Arburg apre le porte in Italia per i 100 anni Open house Anniversary il 18 e 19 maggio presso la filiale di Peschie… - Auroraaguzzi : RT @michele_bravi: 12/05 Peschiera Borromeo #LiveATeatro - Gazzettalombard : Tiesse S.p.A. consociata del Gruppo Inditel di Peschiera Borromeo, partnerdel programma RESTART finanziato con 116… -