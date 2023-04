Il Patriarca: tutto sulla nuova serie di Canale 5 con Claudio Amendola (Di venerdì 14 aprile 2023) Che cosa accade a un imprenditore potente e di successo quando la sua vita, all'improvviso, viene sconvolta dalla scoperta di essere malato di Alzheimer? E come reagisce la sua famiglia quando annuncia, senza una spiegazione, di volersi ritirare dagli affari? Tutte le risposte più scontate non fanno parte della trama de Il Patriarca, la nuova serie di Canale 5 che segna il ritorno di Claudio Amendola alla fiction Mediaset, per altro nel doppio ruolo di protagonista e regista della saga familiare che si nutre di colpi di scena e personaggi affascinanti e senza scrupoli. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla fiction coprodotta da Mediaset con la Camfilm di Camilla Nesbitt e presentata da Taodue, al via da venerdì 14 aprile in prima serata. Il ... Leggi su panorama (Di venerdì 14 aprile 2023) Che cosa accade a un imprenditore potente e di successo quando la sua vita, all'improvviso, viene sconvolta dalla scoperta di essere malato di Alzheimer? E come reagisce la sua famiglia quando annuncia, senza una spiegazione, di volersi ritirare dagli affari? Tutte le risposte più scontate non fanno parte della trama de Il, ladi5 che segna il ritorno dialla fiction Mediaset, per altro nel doppio ruolo di protagonista e regista della saga familiare che si nutre di colpi di scena e personaggi affascinanti e senza scrupoli. Eccoquello che c'è da saperefiction coprodotta da Mediaset con la Camfilm di Camilla Nesbitt e presentata da Taodue, al via da venerdì 14 aprile in prima serata. Il ...

