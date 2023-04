Il Patriarca | Seconda Puntata | Nemo Si Scontra Con Due Nemici!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ildeve affrontare due difficili nemici, Il Tigre e l’ispettore Monterosso. Intanto la corsa per ottenere l’eredità si fa sempre più accesa… Ilprosegue, con il suo secondo appuntamento.deve fare i conti non soltanto con le difficoltà derivanti dalla malattia che sta cercando di occultare ai suoi familiari, ma anche con alcuni due pericolosi nemici che sino contro di lui. Bandera cerca di fare il possibile anche per la sua famiglia. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il: dove eravamo rimasti?Bandera è un famoso boss e narcotrafficante, in possesso anche di un’attività imprenditoriale che gli permette di occultare i ...