Il Patriarca | quante puntate sono?

(Di venerdì 14 aprile 2023) Claudio Amendola torna su Canale 5: dopo aver fatto da giurato a Star in the Star e anni dopo Dov’è mia figlia, l’attore romano è protagonista de Il, la nuova fiction Taodue in onda da venerdì 14 aprile 2023. Un doppio impegno per Amendola, che della serie è anche regista. Ma daè composto Il? In tutto, gli episodi della seriedodici, ciascuno della durata di cinquanta minuti. Canale 5 li manda in onda due per volta, per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione, quindi, va in onda il 19 maggio. Il, la trama Nemo Bandera (Amendola) è un imprenditore che ha portato la Deep Sea a diventare una delle aziende più importanti della Puglia, grazie alla sua abilità negli affari, ma anche grazie a traffici illeciti che ...