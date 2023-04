Il patriarca: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (Di venerdì 14 aprile 2023) Stasera, venerdì 14 aprile 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la prima puntata de Il patriarca, la nuova fiction Mediaset con protagonista Claudio Amendola che racconta una storia a metà tra family drama e mob drama. A dirigere la serie è lo stesso Amendola, che torna così dietro la macchina da presa dopo aver diretto alcuni episodi di Nero a metà. Il soggetto di serie, invece, è di Camilla Nesbitt, mentre gli sceneggiatori sono Sandrone Dazieri e Mizio Curcio. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Nemo Bandera è il più potente e chiacchierato imprenditore della città di Levante, che al compiere dei sessant’anni scopre di essere malato. Pur senza comunicare la notizia alla famiglia, Nemo decide di annunciare il suo ritiro dagli affari e si prepara a scegliere il suo erede tra ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 aprile 2023) Stasera, venerdì 14 aprile 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda lade Il, la nuova fiction Mediaset con protagonista Claudio Amendola che racconta una storia a metà tra family drama e mob drama. A dirigere la serie è lo stesso Amendola, che torna così dietro la macchina da presa dopo aver diretto alcuni episodi di Nero a metà. Il soggetto di serie, invece, è di Camilla Nesbitt, mentre gli sceneggiatori sono Sandrone Dazieri e Mizio Curcio. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Nemo Bandera è il più potente e chiacchierato imprenditorecittà di Levante, che al compiere dei sessant’anni scopre di essere malato. Pur senza comunicare la notizia alla famiglia, Nemo decide di annunciare il suo ritiro dagli affari e si prepara a scegliere il suo erede tra ...

