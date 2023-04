Il Patriarca, intervista al protagonista e regista Claudio Amendola (Di venerdì 14 aprile 2023) . Dal 14 aprile la fiction va in onda su Canale 5 il venerdì. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 14 aprile 2023) . Dal 14 aprile la fiction va in onda su Canale 5 il venerdì. Tvserial.it.

Il Patriarca, Claudio Amendola: 'Una serie dalle molte angolature' Il Patriarca: video intervista a Claudio Amendola Una prima serata Canale 5 , si sa, potrebbe portare una certa attesa, e allora chiediamo ad Amendola come vive la messa in onda dei suoi film o delle ... 14 aprile 2023, la rassegna stampa L'inserto del venerdì si apre, dunque, con un'intervista di sei pagine ricca di immagini nuove e di ... oggi è anche il giorno del debutto televisivo su Canale 5 della serie Il Patriarca di e co n ... Gerusalemme, Fuoco sacro: Chiese contro Israele per le 'irragionevoli' restrizioni al rito Concetti espressi anche dal patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa che, in un'intervista ad AsiaNews nei giorni precedenti la Pasqua, si era detto 'contrario all'idea stessa che ci ... Il: videoa Claudio Amendola Una prima serata Canale 5 , si sa, potrebbe portare una certa attesa, e allora chiediamo ad Amendola come vive la messa in onda dei suoi film o delle ...L'inserto del venerdì si apre, dunque, con un'di sei pagine ricca di immagini nuove e di ... oggi è anche il giorno del debutto televisivo su Canale 5 della serie Ildi e co n ...Concetti espressi anche dallatino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa che, in un'ad AsiaNews nei giorni precedenti la Pasqua, si era detto 'contrario all'idea stessa che ci ... Il Patriarca, la nostra intervista video a Claudio Amendola Movieplayer Il Patriarca fiction quante puntate sono Il Patriarca è la nuova serie tv di Canale 5 che segna il ritorno di Claudio Amendola alla fiction Mediaset. Una saga familiare densa di avvincenti colpi di scena, con personaggi… Leggi ... Il Patriarca, Claudio Amendola: "Una serie dalle molte angolature" Tra i credits tecnici de Il Patriarca, scritto da Camilla Nesbitt con sceneggiatura firmata da Mizio Curcio, Sandrone Dazieri e Paolo Marchesini, troviamo alle musiche Andrea Farri, uno dei migliori ... Il Patriarca è la nuova serie tv di Canale 5 che segna il ritorno di Claudio Amendola alla fiction Mediaset. Una saga familiare densa di avvincenti colpi di scena, con personaggi… Leggi ...Tra i credits tecnici de Il Patriarca, scritto da Camilla Nesbitt con sceneggiatura firmata da Mizio Curcio, Sandrone Dazieri e Paolo Marchesini, troviamo alle musiche Andrea Farri, uno dei migliori ...