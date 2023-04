Il Patriarca | il cast

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 14 aprile 2023) La nuova serie tv Il, in onda da venerdì 14 aprile 2023 su Canale 5, vede in Claudio Amendola il protagonista principale. Il suo Nemo Bandera è un uomo che cela i propri affari illeciti dietro l’azienda di famiglia, la Deep Sea. Quando scopre di essere malato, decide di lasciare l’azienda ad uno dei suoi figli, ma la decisione non sarà semplice, anche perché nel frattempo la Polizia sta indagando su di lui. Un racconto che richiede, quindi, la presenza di numerosi altri attori ed attrici. Claudio Amendola è Nemo Bandera: considerato ildi Levante, è un uomo che ha lottato con tutti i mezzi, anche illegali, per raggiungere il potere. Pur essendo molto legato alla moglie Serena (Antonia Liskova) e ai due figli, Nina (Giulia Schiavo) e Carlo (Carmine Buschini), non ha dimenticato il suo primo amore, Ada che ora giace in un letto ...