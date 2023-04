Il patriarca | dove è stato girato? Ci sarà una seconda stagione? Cosa sappiamo della fiction di Canale 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 14 aprile 2023) Cresce sempre di più l’attesa per la messa in onda de “Il”. Questo è il titolo di una nuovaMediaset in onda su5 e con protagonista uno degli attori italiani più amati dal pubblico ovvero Claudio Amendola. Ma,su questa nuova serie televisiva?è stata girata e cioppure no una? Vediamo di fare un po’ di chiarezza. Grande attesa per la nuova serie televisiva di5 “Il” “Il” è il titolonuova serie televisiva drammatica italiana trasmessa su5 in prima serata nel periodo compreso tra il 14 aprile e il 19 maggio 2023 e diretta da Claudio Amendola che ...