Il Patriarca, Claudio Amendola: "Una serie dalle molte angolature"

Il casting, la musica, la regia e l'ansia della prima serata: la nostra video intervista a Claudio Amendola, che ci racconta Il Patriarca, la nuova fiction di Canale 5 in onda dal 14 aprile. Una saga famigliare, la ricerca del potere e un incrocio di temi universali: perdono e vendetta, ma anche fragilità e coraggio. Claudio Amendola torna a Mediaset dopo diversi anni, dirigendo e interpretando Il Patriarca, fiction in onda su Canale 5 dal 14 aprile in prima serata. Un ritorno atteso per Amendola, che nella nostra video intervista ci racconta la genesi del progetto. "È un soggetto spagnolo, che abbiamo riadattato, legandola alla nostra tradizione. Mi è stata offerta la regia, oltre che il ruolo del protagonista. Una cosa che mi rende orgoglioso".

