Il Patriarca: anticipazioni seconda puntata di venerdì 21 aprile 2023 (Di venerdì 14 aprile 2023) Antonia Liskova e Claudio Amendola anticipazioni Il Patriarca: seconda puntata di venerdì 21 aprile 2023 1×02 – Nemo deve fronteggiare due temibili nemici, il Tigre, un boss senza scrupoli che minaccia gli affetti più vicini al Patriarca e Monterosso, l’ispettore che vuole incastrarlo per l’omicidio di Buscemi. Lara si avvicina a Malcolm, il nuovo contabile di Nemo, che però nasconde un segreto. Carlo con l’aiuto della madre Serena cerca di dimostrare al padre di poter essere il suo degno erede. Mario nel frattempo corteggia Nina per convincerla a sposarlo e poter così prendere il posto di Nemo alla guida della Deep Sea. Ma la sua compagna Elisa gli riserva una sorpresa inaspettata. Ascolti: anticipazioni Il ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 14 aprile 2023) Antonia Liskova e Claudio AmendolaIldi211×02 – Nemo deve fronteggiare due temibili nemici, il Tigre, un boss senza scrupoli che minaccia gli affetti più vicini ale Monterosso, l’ispettore che vuole incastrarlo per l’omicidio di Buscemi. Lara si avvicina a Malcolm, il nuovo contabile di Nemo, che però nasconde un segreto. Carlo con l’aiuto della madre Serena cerca di dimostrare al padre di poter essere il suo degno erede. Mario nel frattempo corteggia Nina per convincerla a sposarlo e poter così prendere il posto di Nemo alla guida della Deep Sea. Ma la sua compagna Elisa gli riserva una sorpresa inaspettata. Ascolti:Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : Il Patriarca, la lotta per la successione e la verità sull'omicidio: scopri le anticipazioni della seconda puntata… - GossipOne_it : Il Patriarca, la lotta per la successione e la verità sull'omicidio: scopri le anticipazioni della seconda puntata… - infoitcultura : Il patriarca, anticipazioni seconda puntata 21 aprile - ParliamoDiNews : Il Patriarca, anticipazioni della prima puntata in onda il 14 aprile su Canale 5 - infoitcultura : Il Patriarca: anticipazioni 21 aprile -