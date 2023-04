Il Patriarca, anticipazioni della prima puntata in onda il 14 aprile su Canale 5 (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Patriarca prima puntata: trama anticipazioni della fiction con protagonista Claudio Amendola in onda il 14 aprile su Canale 5. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 14 aprile 2023) Il: tramafiction con protagonista Claudio Amendola inil 14su5. Tvserial.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Il Patriarca: anticipazioni 21 aprile - fictionmediaset : RT @comingsoonit: Nuovo appuntamento del venerdì su Canale 5 e on demand gratuitamente su @MedInfinityIT. Da stasera parte la @fictionmedi… - infoitcultura : Il Patriarca, anticipazioni e trama episodi del 14 Aprile 2023 - infoitcultura : Il Patriarca su Canale 5, al via la fiction con Claudio Amendola, anticipazioni prima puntata - infoitcultura : 'Il Patriarca', Claudio Amendola torma in tv: trama, anticipazioni e dove è stata girata -