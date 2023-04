Il Parlamento vara l’equo compenso | “il salario minimo dei professionisti” Ma 800mila autonomi sono tagliati fuori

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tra critiche delle associazioni di categoria e l’esultanza della premier Giorgia Meloni, prima firmataria della proposta presentata nella scorsa legislatura,per iè legge. Peccato che dalla sua applicazione resteranno esclusilavoratori, che noniscritti a ordini o associazioni di categoria. Ma andiamo con ordine. Giovedì la Camera ha approvato in via definitiva – con 243 voti a favore, nessun contrario e 59 astenuti (i deputati Pd) – il testo redatto da Fratelli d’Italia e Lega che punta a riconoscere a agliil diritto a una remunerazione adeguata “alla qualità e alla quantità del lavoro svolto”. Oltre agli iscritti a un ordine, anche chi esercita una professione non regolamentata (come amministratori di ...

Il Parlamento vara l’equo compenso, “il salario minimo dei professionisti” Il Fatto Quotidiano

Tra critiche delle associazioni di categoria e l'esultanza della premier Giorgia Meloni, prima firmataria della proposta presentata nella scorsa legislatura, l'equo compenso per i professionisti è leg