Il parco Doñana è in pericolo, scontro tra Andalusia e Madrid (Di venerdì 14 aprile 2023) Proprio mentre la Spagna vive una primavera 2023 segnata da una drammatica siccità, esplode con forza una nuova guerra dell'acqua, stavolta in Andalusia. A scatenarla è stata una proposta di first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GioB1974 : RT @FerAlgaba: #Spagna Così la destra e l'estrema destra condannano il parco naturale di Doñana in Andalusia. - FerAlgaba : #Spagna Così la destra e l'estrema destra condannano il parco naturale di Doñana in Andalusia. - IlPattoTradito : Caro @Nicola_Bressi più un regalo per te che una richiesta per questa bella cavalletta, fotografata nel parco del… -