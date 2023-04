Il Paradiso delle Signore 7, spoiler 21 aprile: Roberto osserva il comportamento di Marco e Gemma (Di venerdì 14 aprile 2023) Termina l’appuntamento settimanale con Il Paradiso delle Signore 7. Le anticipazioni inerenti alla puntata di venerdì 21 aprile 2023, rivelano che il rapporto tra Gemma e Marco si farà sempre più intenso, tanto che finirà per attirare i sospetti da parte di Roberto. Marcello, si ritroverà a fare un’amara scoperta sulla contessa. Nel frattempo Umberto deciderà di indagare per scoprire cosa sta accadendo realmente. Scopriamo qualche spoiler in più al riguardo. Il Paradiso delle Signore 7, Roberto dubbioso di Marco e Gemma Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, inerenti alla puntata ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 14 aprile 2023) Termina l’appuntamento settimanale con Il7. Le anticipazioni inerenti alla puntata di venerdì 212023, rivelano che il rapporto trasi farà sempre più intenso, tanto che finirà per attirare i sospetti da parte di. Marcello, si ritroverà a fare un’amara scoperta sulla contessa. Nel frattempo Umberto deciderà di indagare per scoprire cosa sta accadendo realmente. Scopriamo qualchein più al riguardo. Il7,dubbioso diGlide Il, inerenti alla puntata ...

