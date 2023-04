Il paradiso delle signore 7, Mauro Negrini descrive il finale: 'esplosivo' (Di venerdì 14 aprile 2023) Mauro Negrini, conosciuto anche per il suo ruolo di maggiordomo della contessa Di Sant'Erasmo ne Il paradiso delle signore, ha concesso una breve intervista a Tvpertutti attraverso la quale ha parlato dell'evoluzione del suo personaggio Italo e rivelando qualcosina su se stesso. Per quanto riguarda la daily soap, l'Italo del paradiso ha annunciato che il finale di stagione sarà ‘esplosivo'. Mauro Negrini, intervista a Italo de Il paradiso delle signore Italo è uno dei personaggi storici de Il paradiso delle signore. È una certezza per i fan. Come giudica la sua evoluzione nel tempo? «Un'evoluzione molto positiva, ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 14 aprile 2023), conosciuto anche per il suo ruolo di maggiordomo della contessa Di Sant'Erasmo ne Il, ha concesso una breve intervista a Tvpertutti attraverso la quale ha parlato dell'evoluzione del suo personaggio Italo e rivelando qualcosina su se stesso. Per quanto riguarda la daily soap, l'Italo delha annunciato che ildi stagione sarà ‘'., intervista a Italo de IlItalo è uno dei personaggi storici de Il. È una certezza per i fan. Come giudica la sua evoluzione nel tempo? «Un'evoluzione molto positiva, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... itsSinner : @paolostella Una comparsa ne 'il paradiso delle signore' ?? - Cavarina79 : @Pennacchiiiii Se non se vedemo doman, se cataremo in paradiso. E comunque ieri ho preso i biglietti per il 25/04 a… - PasqualeMarro : #ilparadisodellesignore arriva la notizia ufficiale - antonellaa262 : Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 17 al 21 aprile. Si riapre il caso dell’incendio nella fabbrica e Mati… - Fabiorapiti : @mavakagher Il paradiso delle Sorcone prossimamente su Rai 1?????????? -