Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni dal 17 al 21 aprile: Marco scopre la gravidanza di Gemma (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Paradiso delle Signore prosegue con nuove puntate, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16.05 su Rai Uno dal 17 al 21 aprile. Si riapre il caso dell’incendio in fabbrica mentre Marco scoprirà che Gemma sia incinta, ma la sua reazione spiazzerà: ecco dunque le anticipazioni. Proseguono i colpi di scena nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7, in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno a partire dalle ore 16.05. La soap nostrana prosegue con gran successo, tenendo incollati milioni di telespettatori quotidianamente davanti al piccolo schermo. Scopriamo dunque cosa accadrà nei nuovi episodi, in onda dal 17 al 21 aprile. Cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 14 aprile 2023) Ilprosegue con nuove puntate, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16.05 su Rai Uno dal 17 al 21. Si riapre il caso dell’incendio in fabbrica mentrescoprirà chesia incinta, ma la sua reazione spiazzerà: ecco dunque le. Proseguono i colpi di scena nelle prossime puntate de Il7, in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno a partire dalle ore 16.05. La soap nostrana prosegue con gran successo, tenendo incollati milioni di telespettatori quotidianamente davanti al piccolo schermo. Scopriamo dunque cosa accadrà nei nuovi episodi, in onda dal 17 al 21. Cosa accadrà nelle prossime puntate de Il...

