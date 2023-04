Il Papa non ha detto che «Dio ama i pedofili» (Di venerdì 14 aprile 2023) Il 14 aprile 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto via WhatsApp una segnalazione che chiedeva di verificare un’immagine, pubblicata su Facebook, in cui si legge una presunta citazione di Papa Francesco sulla pedofilia. Precisamente, secondo quanto riportato, il Papa avrebbe affermato che «La pedofilia è una malattia misteriosa e che non dobbiamo giudicare chi ne soffre. Invece, dobbiamo accettare che Dio ama i pedofili, li ha creati per un motivo e ha riservato loro un posto speciale in Paradiso». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Innanzitutto, la presunta dichiarazione di Papa Francesco non è stata riportata da alcuna testata giornalistica, nazionale o internazionale. In passato il pontefice si è occupato in più occasioni del problema della ... Leggi su facta.news (Di venerdì 14 aprile 2023) Il 14 aprile 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto via WhatsApp una segnalazione che chiedeva di verificare un’immagine, pubblicata su Facebook, in cui si legge una presunta citazione diFrancesco sullaa. Precisamente, secondo quanto riportato, ilavrebbe affermato che «Laa è una malattia misteriosa e che non dobbiamo giudicare chi ne soffre. Invece, dobbiamo accettare che Dio ama i, li ha creati per un motivo e ha riservato loro un posto speciale in Paradiso». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Innanzitutto, la presunta dichiarazione diFrancesco non è stata riportata da alcuna testata giornalistica, nazionale o internazionale. In passato il pontefice si è occupato in più occasioni del problema della ...

