Il nodo protezione | frenata del governo sulla linea dura La Lega non ritira i suoi emendamenti

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il partito di Salvini preme per la cancellazione dell"escamotage" più usato dai clandestini per non essere rimpatriati. Fdi e Fi cauti: tutto rinviato al confronto in Parlamento. E oggi la premier Meloni vola in Etiopia.

Il nodo "protezione": frenata del governo sulla linea dura. La Lega ... ilGiornale.it

Dalla decisione traspaiono le diverse sensibilità con cui le forze di governo affrontano una riforma trasformatasi nel nodo di Gordio del «Decreto Cutro». La Lega preme per la cancellazione della ...Il governo si sta muovendo su più livelli per risolvere il problema dei migranti irregolari, mettendo a punto misure per il controllo dei flussi e dei rimpatri ...