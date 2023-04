Il naufragio del Terzo Polo rinsalda il Pd di Schlein (Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - "Naufragato" il progetto Terzo Polo, viene meno quell'approdo sicuro a cui guardava chi, nel Partito Democratico, esprime disagio per la nuova stagione aperta dalla segretaria Elly Schlein. Si spengono, così, i mugugni per le scelte fatte dalla leader dem sulla composizione della segreteria del partito e sulla scelta dei capigruppo di Camera e Senato. Tra i parlamentari dem non si commenta volentieri quanto accade in casa altrui, anche perché "ne abbiamo viste noi di cose che voi umani", spiega un deputato citando Blade Runner. Ma è un fatto che la fine del progetto di Renzi e Calenda contribuisca a placare gli animi: "Se fino a ieri c'era chi annunciava di accasarsi co Renzi, oggi tutto tace". Il tema della tenuta degli esponenti e, soprattutto, degli elettori "moderati" è tuttavia reale e non è niente affatto estraneo alla ... Leggi su agi (Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - "Naufragato" il progetto, viene meno quell'approdo sicuro a cui guardava chi, nel Partito Democratico, esprime disagio per la nuova stagione aperta dalla segretaria Elly. Si spengono, così, i mugugni per le scelte fatte dalla leader dem sulla composizione della segreteria del partito e sulla scelta dei capigruppo di Camera e Senato. Tra i parlamentari dem non si commenta volentieri quanto accade in casa altrui, anche perché "ne abbiamo viste noi di cose che voi umani", spiega un deputato citando Blade Runner. Ma è un fatto che la fine del progetto di Renzi e Calenda contribuisca a placare gli animi: "Se fino a ieri c'era chi annunciava di accasarsi co Renzi, oggi tutto tace". Il tema della tenuta degli esponenti e, soprattutto, degli elettori "moderati" è tuttavia reale e non è niente affatto estraneo alla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un nuovo naufragio viene segnalato nelle acque del Mediterraneo centrale. Per il sito - LordTasko : RT @tartaro7: Come tutto il paese, sono affranto per il naufragio del progetto del partito unico del terzo polo. Cercherò di non pensarci p… - fisco24_info : Il naufragio del Terzo Polo rinsalda il Pd di Schlein: AGI - 'Naufragato' il progetto Terzo Polo, viene meno quell'… - Castellodannone : Il naufragio del Terzo Polo rinsalda il Pd di Schlein - EEvienia : RT @tartaro7: Come tutto il paese, sono affranto per il naufragio del progetto del partito unico del terzo polo. Cercherò di non pensarci p… -

Il naufragio del Terzo Polo rinsalda il Pd di Schlein Prima con Marina Sereni , responsabile Salute e Sanità del partito che, richiamando le parole di Papa Francesco, spiega: 'Il Governo Meloni, come dimostra anche il Def appena approvato , sta ... Ascesa e disfatta del polo dei liberal democratici (e anche nostra) La sintesi sul naufragio improvviso del Terzo Polo è questa: uno dei due Dioscuri ha fatto saltare (per ora) il partito unitario dei liberal democratici, lasciando credere che la colpa sia dell'altro. Il colpevole o ... Card. Zuppi: "L'emergenza è solo Lampedusa" E neanche le vittime del naufragio di Cutro hanno sortito alcuna reazione politica di umanità". Anche i numeri smentiscono le voci allarmistiche che dipingono il fenomeno in maniera sovrastimata ... Prima con Marina Sereni , responsabile Salute e Sanitàpartito che, richiamando le parole di Papa Francesco, spiega: 'Il Governo Meloni, come dimostra anche il Def appena approvato , sta ...La sintesi sulimprovvisoTerzo Polo è questa: uno dei due Dioscuri ha fatto saltare (per ora) il partito unitario dei liberal democratici, lasciando credere che la colpa sia dell'altro. Il colpevole o ...E neanche le vittimedi Cutro hanno sortito alcuna reazione politica di umanità". Anche i numeri smentiscono le voci allarmistiche che dipingono il fenomeno in maniera sovrastimata ... Il naufragio del Terzo Polo rinsalda il Pd di Schlein AGI - Agenzia Italia Il naufragio del Terzo Polo rinsalda il Pd di Schlein I mugugni per le nomine nella nuova segreteria Dem non hanno più uno sbocco nel partito unico di Renzi e Calenda. E il Partito Democratico lancia la mobilitazione sulla sanità pubblica ... Terzo polo. Azione-Iv, naufraga il partito unico La sintesi migliore è quella offerta da Matteo Richetti: «Stiamo facendo tutti una figura del cavolo». In parte perché il partito unico era la promessa che ha convinto oltre due milioni di elettori a ... I mugugni per le nomine nella nuova segreteria Dem non hanno più uno sbocco nel partito unico di Renzi e Calenda. E il Partito Democratico lancia la mobilitazione sulla sanità pubblica ...La sintesi migliore è quella offerta da Matteo Richetti: «Stiamo facendo tutti una figura del cavolo». In parte perché il partito unico era la promessa che ha convinto oltre due milioni di elettori a ...