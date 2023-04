Il naufragio del Terzo Polo rinsalda il Pd di Schlein (Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - "Naufragato" il progetto Terzo Polo, viene meno quell'approdo sicuro a cui guardava chi, nel Partito Democratico, esprime disagio per la nuova stagione aperta dalla segretaria Elly Schlein. Si spengono, così, i mugugni per le scelte fatte dalla leader dem sulla composizione della segreteria del partito e sulla scelta dei capigruppo di Camera e Senato. Tra i parlamentari dem non si commenta volentieri quanto accade in casa altrui, anche perché "ne abbiamo viste noi di cose che voi umani", spiega un deputato citando Blade Runner. Ma è un fatto che la fine del progetto di Renzi e Calenda contribuisca a placare gli animi: "Se fino a ieri c'era chi annunciava di accasarsi co Renzi, oggi tutto tace". Il tema della tenuta degli esponenti e, soprattutto, degli elettori "moderati" è tuttavia reale e non è niente affatto estraneo alla ... Leggi su agi (Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - "Naufragato" il progetto, viene meno quell'approdo sicuro a cui guardava chi, nel Partito Democratico, esprime disagio per la nuova stagione aperta dalla segretaria Elly. Si spengono, così, i mugugni per le scelte fatte dalla leader dem sulla composizione della segreteria del partito e sulla scelta dei capigruppo di Camera e Senato. Tra i parlamentari dem non si commenta volentieri quanto accade in casa altrui, anche perché "ne abbiamo viste noi di cose che voi umani", spiega un deputato citando Blade Runner. Ma è un fatto che la fine del progetto di Renzi e Calenda contribuisca a placare gli animi: "Se fino a ieri c'era chi annunciava di accasarsi co Renzi, oggi tutto tace". Il tema della tenuta degli esponenti e, soprattutto, degli elettori "moderati" è tuttavia reale e non è niente affatto estraneo alla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : #Calenda e #Renzi si rimbalzano le responsabilità del naufragio. Il “terzo polo” che vagheggiava praterie politiche… - Agenzia_Ansa : Un nuovo naufragio viene segnalato nelle acque del Mediterraneo centrale. Per il sito - darkskywriter : La vera tragedia del naufragio del #TerzoPolo è che milioni di italiani hanno le stesse posizioni politiche di Cale… - Nonnadinano : RT @mariotoscana196: Da ambienti interni ad AZIONE arrivano CONFERME.. Per evitare emorragia di voti dopo l'ennesimo voltafaccia ( Monti Bo… - AriannaAmbrosi0 : RT @Asiablog_it: #15APRILE 1912 ?? NAUFRAGIO DEL #TITANIC L' 'inaffondabile' transatlantico Titanic, in viaggio inaugurale da Southampton… -