Il naufragio del Terzo Polo rinsalda il Pd di Schlein

(Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - "Naufragato" il progetto, viene meno quell'approdo sicuro a cui guardava chi, nel Partito Democratico, esprime disagio per la nuova stagione aperta dalla segretaria Elly. Si spengono, così, i mugugni per le scelte fatte dalla leader dem sulla composizione della segreteria del partito e sulla scelta dei capigruppo di Camera e Senato. Tra i parlamentari dem non si commenta volentieri quanto accade in casa altrui, anche perché "ne abbiamo viste noi di cose che voi umani", spiega un deputato citando Blade Runner. Ma è un fatto che la fine del progetto di Renzi e Calenda contribuisca a placare gli animi: "Se fino a ieri c'era chi annunciava di accasarsi co Renzi, oggi tutto tace". Il tema della tenuta degli esponenti e, soprattutto, degli elettori "moderati" è tuttavia reale e non è niente affatto estraneo alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un nuovo naufragio viene segnalato nelle acque del Mediterraneo centrale. Per il sito - marcoguada : RT @tartaro7: Come tutto il paese, sono affranto per il naufragio del progetto del partito unico del terzo polo. Cercherò di non pensarci p… - SorBorbotta : Sentiti ringraziamenti a chi, non appena ho espresso dispiacere per il naufragio del Terzo Polo non unendomi ai co… - Latinismi1 : RT @tartaro7: Come tutto il paese, sono affranto per il naufragio del progetto del partito unico del terzo polo. Cercherò di non pensarci p… - tremiladue : RT @tartaro7: Come tutto il paese, sono affranto per il naufragio del progetto del partito unico del terzo polo. Cercherò di non pensarci p… -

... limitandosi a parlarne il minimo indispensabile ed evitando addirittura di recarsi al palazzetto dello sport di Crotone per rendere omaggio alle bare delle vittime. Una scelta politica,...Nel Pd fanno battute, in tanti maramaldeggiano sul divorzio tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, e non potrebbe essere diversamente. Ma ilprogetto centrista diventerà presto un tema politico molto serio anche in casa democratica. Il Pd visto in queste prime settimane non si preoccupava troppo di parlare anche agli elettori ...Poi su consiglio dei medicireparto di Medicina d'urgenzaSantissima Annunziata, il colloquio è stato interrotto, visto lo stato emozionale fortemente critico di Pinna. Un nuovo colloquio ...

Accadde Oggi: il Naufragio del Titanic - IL PRIMO GIORNALE ON ... PisaNews

L'esponente del Pd attacca sulle mancate risposte di Giorgia Meloni sulle cause del naufragio di Cutro. La deputata di Fratelli d'Italia sottolinea invece che "le ...Che fine hanno fatto le conferenze stampa di Giorgia Meloni Da quella tenuta a Cutro, dopo il naufragio in cui hanno perso la vita più di 90 migranti, la presidente del Consiglio non ha più parlato ...