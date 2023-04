Il Napoli annuncia la notizia che tutti attendevano su Osimhen – LA FOTO (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Napoli annuncia la notizia che tutti attendevano su Victor Osimhen: il calciatore ha svolto l’intera seduta in gruppo “Victor Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo“. A darne l’annuncio, corredato dalla FOTO sottostante, è l’ufficio comunicazione della SSC Napoli, all’interno del report quotidiano sulla seduta di allenamento dei calciatori agli ordini di Luciano Spalletti. Secondo i rumors, il calciatore nigeriano dovrebbe essere convocato per la sfida di domani contro il Verona, così da riprendere il ritmo partita in vista della tanto attesa super sfida di martedì contro il Milan, gara valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League. Insieme a Osimhen, torna a disposizione anche Gianluca ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 aprile 2023) Illachesu Victor: il calciatore ha svolto l’intera seduta in gruppo “Victorha svolto l’intera seduta in gruppo“. A darne l’annuncio, corredato dallasottostante, è l’ufficio comunicazione della SSC, all’interno del report quotidiano sulla seduta di allenamento dei calciatori agli ordini di Luciano Spalletti. Secondo i rumors, il calciatore nigeriano dovrebbe essere convocato per la sfida di domani contro il Verona, così da riprendere il ritmo partita in vista della tanto attesa super sfida di martedì contro il Milan, gara valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League. Insieme a, torna a disposizione anche Gianluca ...

