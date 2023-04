Il ministro belga di sinistra insulta le italiane: non lavorano perché vengono da un modello retrogrado (Di venerdì 14 aprile 2023) Se a Bruxelles il tasso d’occupazione femminile è troppo basso è colpa del fatto che «molte donne si trovano ancora in un modello famigliare mediterraneo, nel quale l’uomo lavora e la donna resta a casa». Una situazione che, secondo il ministro del Lavoro della Regione di Bruxelles, riguarda nello specifico le donne «di origine italiana o marocchina». Tale è la visione del politico progressista Bernard Clerfayt (del fronte democratico francofono) che non ha mancato di scatenare polemiche nel Paese in cui vivono circa 300 mila italiani. Ne dà notizia La Stampa aggiungendo che anche da parte degli esponenti della maggioranza che guida l’amministrazione della capitale belga sono giunte critiche e prese di distanza. «Sono sconvolta e indignata – ha subito replicato la deputata socialista Fadila Laanan –. Penso a tutte quelle donne che ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 aprile 2023) Se a Bruxelles il tasso d’occupazione femminile è troppo basso è colpa del fatto che «molte donne si trovano ancora in unfamigliare mediterraneo, nel quale l’uomo lavora e la donna resta a casa». Una situazione che, secondo ildel Lavoro della Regione di Bruxelles, riguarda nello specifico le donne «di origine italiana o marocchina». Tale è la visione del politico progressista Bernard Clerfayt (del fronte democratico francofono) che non ha mancato di scatenare polemiche nel Paese in cui vivono circa 300 mila italiani. Ne dà notizia La Stampa aggiungendo che anche da parte degli esponenti della maggioranza che guida l’amministrazione della capitalesono giunte critiche e prese di distanza. «Sono sconvolta e indignata – ha subito replicato la deputata socialista Fadila Laanan –. Penso a tutte quelle donne che ...

