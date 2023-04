(Di venerdì 14 aprile 2023) C'è stata grande ansia e tensione durante la partita di Europa League tra Juve e Sporting Lisbona . A mettere in apprensione tutti i componenti della panchina bianconera e i tifosi presenti all'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Il bellissimo messaggio di sostegno dello @Sporting_CP a #Szczesny, colpito da tachicardia durante il match: i prim… - SportdelSud : Dopo i primi esami #Szczesny ha voluto lasciare un messaggio a tutti coloro che gli hanno manifestato supporto dop… - sportli26181512 : Juve, il messaggio di Szczesny: 'Che spavento, ma sto bene. Perin, sei un eroe!': E' arrivato a mezzo social il mes… - cmdotcom : #Juve, il messaggio di #Szczesny: 'Che spavento, ma sto bene. #Perin, sei un eroe!' - CalcioWeb : #Szczesny è stato vittima di un malore nella sfida contro lo Sporting: il messaggio social del portiere della… -

...Stadium ci ha pensato, uscito dal campo in lacrime al 44' del primo tempo a causa di un malore al petto . All'indomani di questo episodio, il portiere polacco ha voluto mandare un...... con questoin descrizione: 'Beh, è stato spaventoso! Grazie a tutti per i vostri gentili messaggi e per gli auguri di guarigione - dice- . Sto bene, sperando di tornare in campo ...IldiQueste le parole del numero uno juventino: 'Beh, che spavento! Grazie a tutti per i vostri messaggi e gli auguri di pronta guarigione: sto bene e spero di tornare in campo il ...

Il messaggio di Szczesny: "È stato spaventoso" Corriere dello Sport

Sorriso sul volto dunque da parte di Szczesny, che poi è tornato a parlare anche su Instagram: «Beh, è stato spaventoso — si legge sul suo profilo Instagram — Grazie a tutti per i messaggi e gli ...E' arrivato a mezzo social il messaggio di Wojciechdopo il malore accusato nel corso della gara di Europa League contro lo Sporting Lisbona:"Beh, è stato spaventoso! Grazie a… Leggi ...