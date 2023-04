Il Man Utd “ha perso il controllo” e il ritorno del Siviglia “era totalmente su di noi” dopo “due gol stupidi” (Di venerdì 14 aprile 2023) Sito inglese: L’allenatore del Man Utd Erik ten Hag ha detto che la sua squadra ha “perso il controllo” quando il Siviglia è arrivato da due gol in meno per pareggiare 2-2 all’Old Trafford giovedì sera. Quarti di finale di Europa League di andata da dimenticare per i Red Devilsche erano in controllo di crociera contro una squadra del Siviglia che non sembrava segnare. Tuttavia, con il punteggio di 2-0 dopo 62 minuti, Ten Hag ha eliminato Anthony Martial, Jadon Sancho e Bruno Fernandes, il che ha avuto un effetto negativo sulla prestazione complessiva della sua squadra. Inoltre, l’allenatore olandese è stato costretto a eliminare Raphael Varane nell’intervallo a causa di una botta. Tutto è cominciato ad andare Pete Tong per Man Utd quando Lisandro Martinez è stato portato fuori dal ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 14 aprile 2023) Sito inglese: L’allenatore del Man Utd Erik ten Hag ha detto che la sua squadra ha “il” quando ilè arrivato da due gol in meno per pareggiare 2-2 all’Old Trafford giovedì sera. Quarti di finale di Europa League di andata da dimenticare per i Red Devilsche erano indi crociera contro una squadra delche non sembrava segnare. Tuttavia, con il punteggio di 2-062 minuti, Ten Hag ha eliminato Anthony Martial, Jadon Sancho e Bruno Fernandes, il che ha avuto un effetto negativo sulla prestazione complessiva della sua squadra. Inoltre, l’allenatore olandese è stato costretto a eliminare Raphael Varane nell’intervallo a causa di una botta. Tutto è cominciato ad andare Pete Tong per Man Utd quando Lisandro Martinez è stato portato fuori dal ...

