Il maltempo provoca i primi danni | frontale a Picarelli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La Primavera tarda ad arrivare in Irpinia. E non solo. La pioggia, come annunciato dalle previsioni del tempo, è arrivata puntuale. Diversi i disagi che si sono registrati sul territorio provinciale. Diversi gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco insieme alle forze dell’ordine. Nella mattinata in Via Moretta in direzione, una vettura è finita fuori strada. La causa è da imputare al manto stradale reso scivoloso visto le copiose piogge registrate già dalla notte. Attualmente in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo. Sul posto anche i sanitari del 118. In Irpinia ha fatto capolino anche una leggera nevicata. “All’Osservatorio continua a nevicare con moderata intensità. L’accumulo al suolo è di 1.3 cm” così sulla pagina Facebook l’Osservatorio di Montevergine. L'articolo ...