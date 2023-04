Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : A sinistra il dispositivo con cui il giudice sportivo ha chiuso, applicando la condizionale, la curva Nord #Lazio d… - juventusfans : Giudice Sportivo su #LazioJuventus: “Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 39° del… - mirkonicolino : Nel dispositivo del giudice sportivo, contrariamente a quanto riportato nel comunicato relativo alla chiusura della… - sportli26181512 : Il Giudice Sportivo: 'La Juve? Servono razionalità e serenità. Dobbiamo lavorare con velocità assoluta': Il Giudice… - TUTTOJUVE_COM : Mastrandrea: 'Il Giudice Sportivo deve lavorare con immediatezza. Caso Juve? Va affrontato in maniera serena e razi… -

Parla di una "punizione esemplare" il referto emesso dala seguito dei fatti registrati il 5 aprile durante la partita tra Aurora San Francesco e Lissone nella sfida valida per la ...L'ex capo della Procura Federale ai tempi di Calciopoli e attualedella Serie C in esclusiva a Calciomercato.itA Napoli si è tenuto un seminario nell'Università Luigi Vanvitelli di Napoli dal titolo 'Riforma dello sport e ruolo del'.Academy Plateola - Clivense era terminata 3 a 0 sul campo a gennaio, ma la società di Sergio Pellissier aveva poi presentato reclamo alregionale, contestando un errore tecnico dell'...

Giudice sportivo: una giornata di stop a Vogliacco - PianetaGenoa1893 Pianetagenoa1893.net

Intervistato da "Calciomercato.it", il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandea si sofferma, a margine del convegno “Riforma dello sport e ruolo del giudice sportivo”, in ...Durante una partita di calcio Juniores, un tifoso ha provato ad accoltellare un calciatore della squadra ospite ...