Il “gioco a premi” di OpenAI per migliorare ChatGPT (Di venerdì 14 aprile 2023) Ricchi premi e cotillon. Questo è quanto previsto dal nuovo programma annunciato (e già avviato) da OpenAI. Si chiama Bug Bounty e prevede ricompense in denaro (da 200 a 20mila dollari) per chi si impegna nell’evidenziare le problematicità (critiche) all’interno dei sistemi sviluppati dall’azienda statunitense. E, ovviamente, non poteva mancare all’interno di questo calderone ChatGPT. Anche in questo caso, l’azienda statunitense ha deciso di collaborare con la comunità mondiale di ricercatori sulla sicurezza, hacker etici e appassionati di tecnologia per migliorare gli strumenti sviluppati. LEGGI ANCHE > ChatGPT tornerà online in Italia entro il prossimo 30 aprile? Questa sorta di “gioco a premi” è stato avviato l’11 aprile e nel corso dei primi giorni sono state ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 14 aprile 2023) Ricchie cotillon. Questo è quanto previsto dal nuovo programma annunciato (e già avviato) da. Si chiama Bug Bounty e prevede ricompense in denaro (da 200 a 20mila dollari) per chi si impegna nell’evidenziare le problematicità (critiche) all’interno dei sistemi sviluppati dall’azienda statunitense. E, ovviamente, non poteva mancare all’interno di questo calderone. Anche in questo caso, l’azienda statunitense ha deciso di collaborare con la comunità mondiale di ricercatori sulla sicurezza, hacker etici e appassionati di tecnologia pergli strumenti sviluppati. LEGGI ANCHE >tornerà online in Italia entro il prossimo 30 aprile? Questa sorta di “” è stato avviato l’11 aprile e nel corso dei primi giorni sono state ...

