Il futuro televisivo di Barbara D’Urso ha le ore contate: “Con me tutto può accadere” (Di venerdì 14 aprile 2023) Lady Cologno è una donna veritiera anche perché glielo si legge in faccia. “Col cuore” sta mandando degli strani messaggi che vengono recepiti come ultimatum dall’emittenza odierna: Barbara D’Urso ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 14 aprile 2023) Lady Cologno è una donna veritiera anche perché glielo si legge in faccia. “Col cuore” sta mandando degli strani messaggi che vengono recepiti come ultimatum dall’emittenza odierna:ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leternaindecisa : Io alla purezza di questa Alessandra purtroppo non ci credo per niente secondo me sta lì per crearsi un futuro televisivo... - sportli26181512 : #Media #Notizie Da Sky a DAZN, cosa cambia con i diritti tv su 5 anni: Prosegue il percorso della Serie A nella cos… - Daniele20925114 : @Silvana64417737 Solo x ricordarvi che Giulia lavora 15 ore al giorno in un programma televisivo dove balla e da tu… - Mari111961 : RT @repubbilca: Clima impazzito. Il riscaldamento globale porterà una nuova glaciazione nel weekend. Il noto geologo televisivo Mario Tozzi… - mariann22197701 : @Mik____9 @Valchiria1qq Sinceramente a differenza tua, io gli auguro di rimanere così felici per sempre poi il futu… -