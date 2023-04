Il figlio di 5 anni in bici urta e uccide una donna di 87 anni. Padre indagato per omicidio colposo, rischia maxi risarcimento (Di venerdì 14 aprile 2023) Stava insegnando al figlio di 5 anni ad andare in bici quando il piccolo ha inavvertitamente urtato una donna di 87 anni, quel tanto che bastava per farle perdere l’equilibrio: l’anziana ha battuto la testa ed è morta, per la legge la responsabilità sarebbe del Padre, indagato dalla Procura di Milano in quello che è a tutti gli effetti un omicidio colposo. Il bimbo si trovava in un parco pubblico in cui si recava spesso per giocare, quando lo scorso marzo è avvenuta la tragedia. La bicicletta, pur andando a una velocità modesta, ha impattato con l’87enne, che stava passeggiando con un’amica: non è riuscita ad aggrapparsi al bastone e si è afflosciata, battendo la testa ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 aprile 2023) Stava insegnando aldi 5ad andare inquando il piccolo ha inavvertitamenteto unadi 87, quel tanto che bastava per farle perdere l’equilibrio: l’anziana ha battuto la testa ed è morta, per la legge la responsabilità sarebbe deldalla Procura di Milano in quello che è a tutti gli effetti un. Il bimbo si trovava in un parco pubblico in cui si recava spesso per giocare, quando lo scorso marzo è avvenuta la tragedia. Lacletta, pur andando a una velocità modesta, ha impattato con l’87enne, che stava passeggiando con un’amica: non è riuscita ad aggrapparsi al bastone e si è afflosciata, battendo la testa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : «Erano anni più felici, di un’Italia diversa. Si andava in discoteca per ballare, non per sballarsi. Il paninaro in… - Don_Lazzara : È molto strano: un esercito di bot, è ossessionato dal twitt sulla #Sindone. Dicono di non credere e attaccano, com… - ProVitaFamiglia : L'attrice spagnola #AnaObregon ha affittato un utero impiantando il seme del figlio morto per diventare la madre le… - ObarraOedizioni : Il #14aprile 1973 moriva #HenriFauconnier A cinquant’anni dalla scomparsa esce per la prima volta in Italia il suo… - kovalainenfan69 : @andreatagliabue @repubblica cosa cazzo c’entra col problema etico di rendere la vita di tuo figlio pubblica dagli 0 anni in poi -