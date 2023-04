Il Faro online e Radio Roma Television, il collegamento di venerdì 14 aprile 2023 (Di venerdì 14 aprile 2023) Come ogni venerdì, alle 13.30 circa, ci sarà su Radio Roma Television (canale 14 DTT) il collegamento nella trasmissione “Roma di Giorno” con la redazione del Faro online per affrontare insieme i temi più interessanti che la cronaca della settimana ha presentato sui territori del litorale del Lazio, da Montalto di Castro a Minturno, passando per l’intera costa Romana. Un modo non solo per ricordare i principali avvenimenti, ma per riflettere sulle implicazioni sociali di certi eventi, su quale sia lo stato di salute della nostra civiltà, su come si possa migliorare il vivere comune. Riflessioni che partono dalla cronaca territoriale per abbracciare temi più generali. Oggi, venerdì 14 ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 aprile 2023) Come ogni, alle 13.30 circa, ci sarà su(canale 14 DTT) ilnella trasmissione “di Giorno” con la redazione delper affrontare insieme i temi più interessanti che la cronaca della settimana ha presentato sui territori del litorale del Lazio, da Montalto di Castro a Minturno, passando per l’intera costana. Un modo non solo per ricordare i principali avvenimenti, ma per riflettere sulle implicazioni sociali di certi eventi, su quale sia lo stato di salute della nostra civiltà, su come si possa migliorare il vivere comune. Riflessioni che partono dalla cronaca territoriale per abbracciare temi più generali. Oggi,14 ...

