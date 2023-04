Il cordoglio per la scomparsa di Enore Boscolo (Di venerdì 14 aprile 2023) Udinese Calcio esprime il proprio cordoglio per la morte di Enore Boscolo, scomparso oggi a 93 anni.Boscolo ha vestito la maglia bianconera dal 1946 al 1949 giocando, poi, anche con Triestina, Torino, Roma e Vicenza oltre a far parte del grande Padova di Nereo Rocco. Da parte del club le più sentite condoglianze ai suoi cari. Fonte articolo e foto: www.udinese.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Udinese Calcio esprime il proprioper la morte di, scomparso oggi a 93 anni.ha vestito la maglia bianconera dal 1946 al 1949 giocando, poi, anche con Triestina, Torino, Roma e Vicenza oltre a far parte del grande Padova di Nereo Rocco. Da parte del club le più sentite condoglianze ai suoi cari. Fonte articolo e foto: www.udinese.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

