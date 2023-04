‘Il coraggio dei bambini – Atto II’, debutto da urlo del nuovo album di Geolier (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA 3 mesi dalla pubblicazione del tanto atteso secondo progetto discografico di Geolier, che non ha disilluso le aspettative, il rapper napoletano conquista un altro grande traguardo: il suo nuovo album “IL coraggio DEI bambini – Atto II” (Columbia Records/Sony Music Italy), debutta oggi alla #1 della Classifica Top album FIMI (dati diffusi oggi da FIMI/GfK Italia)! Sua anche la vetta della Top Singoli, con “IL MALE CHE MI FAI” feat. Marracash, brano che ha esordito anche al primo posto della classifica Spotify Top 50 Italia. Due grandi risultati che confermano ancora una volta quelli raggiunti dall’uscita del 6 gennaio. Geolier ha racchiuso le storie e i sogni che animano i rioni della sua città in un progetto di ben 18 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA 3 mesi dalla pubblicazione del tanto atteso secondo progetto discografico di, che non ha disilluso le aspettative, il rapper napoletano conquista un altro grande traguardo: il suo“ILDEIII” (Columbia Records/Sony Music Italy), debutta oggi alla #1 della Classifica TopFIMI (dati diffusi oggi da FIMI/GfK Italia)! Sua anche la vetta della Top Singoli, con “IL MALE CHE MI FAI” feat. Marracash, brano che ha esordito anche al primo posto della classifica Spotify Top 50 Italia. Due grandi risultati che confermano ancora una volta quelli raggiunti dall’uscita del 6 gennaio.ha racchiuso le storie e i sogni che animano i rioni della sua città in un progetto di ben 18 ...

