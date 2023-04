Il controllo dell' azienda di Nemo Bandera scatena una guerra che si estende oltre la famiglia

(Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo il poliziotto in Nero a metà, Claudio Amendola passa a interpretare un imprenditore di successo con più di uno scheletro nell’armadio: Il Patriarca. La serie – in onda stasera alle 21.45 su Canale 5 e di cui Claudio firma anche la regia – è una saga familiare che ruota attorno al potere. La nostra Succession, per intenderci, e il nostro Logan Roy italiano. Per l’attore si tratta di ritorno a Mediaset dove è stato l’amato Giulio per le sei stagioni di I Cesaroni, dal 2006 al 2014. Claudio Amendola nella fiction “Il Patriarca”: cast e attori guarda le foto Leggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : BCE e FED continuano a dire che il loro primo obiettivo è il controllo dell'inflazione. Peccato che la teoria monet… - Sulserio1 : RT @geascanca: Quattro anni fa, a quest’ora, perdevo il controllo dell’auto, finivo fuori dall’autostrada con una doppia capriola in aria e… - zagoramo : @d_abruz @fratotolo2 Beh ognuno ha le proprie idee del buon politico Che le tv vengano usate dalla politica è un… - PolitiMarco : @gnaojones @spighissimo Diciamo che fin ora, gli unici a tirare le atomiche sono stati gli americani. Poi nelle dit… - makilover5 : Comunque a me fa ridere essere lo stereotipo dell'edtwt user medio che dopo aver finito un fast perde il controllo e si abbuffa -

...si tratta di riaffermare la presa del Msi sui giovani di estrema destra che sfuggono al. ... Non si può dire che in quell'occasione la gestione'ordine pubblico sia stata lungimirante e ...... direttore'unità di Microbiologia e virologia del Policlinico San Matteo di Pavia. "Il Centro Europeo per ildelle Malattie Infettive (Ecdc) continua il virologo nel report del 23 ...... senza che neppure uno dei numerosi spettatori'aggressione dicesse o facesse qualcosa per salvare due donne indifese dall'assalto di cinque uomini fuori'. Dopo essersi rivolta al ...

Piazzale Donatello, colto da malore perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada LA NAZIONE

Ubriaco perde il controllo dell’auto e si ribalta. Non ha fortunatamente coinvolto altre persone, anche se lui è rimasto lievemente ferito, il trentottenne che ha sbandato e si è cappottato in via ...Infine, Telespazio (joint venture Leonardo 67%, Thales 33%), attraverso la controllata Telespazio Germany, fornisce supporto ingegneristico e operativo al Centro europeo per le operazioni spaziali ...