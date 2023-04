Il Consorzio Asi presenta ‘Paride’: un sistema per la sicurezza delle aree industriali (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Lunedì 17 aprile, a Benevento, si terrà la presentazione del progetto Paride: Un sistema per la sicurezza delle aree industriali, ideato dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento al fine di monitorare i principali indicatori di inquinamento ambientale e di uso illecito del suolo nelle aree industriali. Al primo panel, dal titolo “Rendere sicuri gli agglomerati industriali è una necessità!”, che si terrà a Palazzo Paolo V, in Corso Garibaldi a Benevento, alle ore 10.30, prenderanno parte: Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento; Luigi Abbate, Consigliere Regionale e Presidente Scuola Polizia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Lunedì 17 aprile, a Benevento, si terrà lazione del progetto Paride: Unper la, ideato dalper l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento al fine di monitorare i principali indicatori di inquinamento ambientale e di uso illecito del suolo nelle. Al primo panel, dal titolo “Rendere sicuri gli agglomeratiè una necessità!”, che si terrà a Palazzo Paolo V, in Corso Garibaldi a Benevento, alle ore 10.30, prenderanno parte: Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento; Luigi Abbate, Consigliere Regionale e Presidente Scuola Polizia ...

