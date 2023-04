Il Consiglio Costituzionale Francese ha dato il via libera alla riforma delle pensioni (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Consiglio Costituzionale Francese ha dato il via libera alle norme essenziali della riforma delle pensioni, in particolare l'articolo più contestato, quello che aumenta l'età pensionabile da 62 a 64 anni. I saggi hanno respinto la richiesta avanzata da 250 parlamentari dell’opposizione che chiedevano di indire un referendum di iniziativa condivisa sulla riforma promossa dal governo Borne e dal presidente Emmanuel Macron. alla manifestazione, partecipano circa 500 tra studenti e lavoratori in lotta contro l’aumento progressivo dell’età pensionabile da 62 a 64 anni. Una manifestazione di 200-300 persone viene segnalata anche a Lione, vicino alla sede della prefettura. Leggi su panorama (Di venerdì 14 aprile 2023) Ilhail viaalle norme essenziali della, in particolare l'articolo più contestato, quello che aumenta l'età pensionabile da 62 a 64 anni. I saggi hanno respinto la richiesta avanzata da 250 parlamentari dell’opposizione che chiedevano di indire un referendum di iniziativa condivisa sullapromossa dal governo Borne e dal presidente Emmanuel Macron.manifestazione, partecipano circa 500 tra studenti e lavoratori in lotta contro l’aumento progressivo dell’età pensionabile da 62 a 64 anni. Una manifestazione di 200-300 persone viene segnalata anche a Lione, vicinosede della prefettura.

