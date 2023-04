Il cloud gaming di GeForce Now ora in 4K anche sui TV LG (Di venerdì 14 aprile 2023) LG e NVIDIA annunciano l'arrivo del supporto al 4K per il servizio di cloud gaming GeForce Now. Compatibili i TV della gamma 2023 di OLED LG e alcuni QNED. Arriva su webOS anche il servizio Boosteroid. ... Leggi su dday (Di venerdì 14 aprile 2023) LG e NVIDIA annunciano l'arrivo del supporto al 4K per il servizio diNow. Compatibili i TV della gamma 2023 di OLED LG e alcuni QNED. Arriva su webOSil servizio Boosteroid. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Perry01272474 : Il cloud gaming è la nuova frontiera del mondo dei videogiochi: cos ... - NewsPadania : RT @startup_italia: Da mesi si parla di licenziamenti di massa nelle Big Tech. Ma c'è anche qualche notizia in controtendenza. #Sony ha ann… - luengo1958 : RT @startup_italia: Da mesi si parla di licenziamenti di massa nelle Big Tech. Ma c'è anche qualche notizia in controtendenza. #Sony ha ann… - startup_italia : Da mesi si parla di licenziamenti di massa nelle Big Tech. Ma c'è anche qualche notizia in controtendenza. #Sony ha… - Digital_Day : Il TV come PC da gaming: GeForce Now sui TV LG ora va anche in 4K -