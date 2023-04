Il caso di Alex Schwazer: la docu-serie ora disponibile su Netflix (Di venerdì 14 aprile 2023) Su Netflix è disponibile la docu-serie “Il caso di Alex Schwazer. La verità è una lunga marcia” strutturata in quattro episodi, prodotta da Indigo Stories, che racconda la storia del marciatore italiano, vincitore della 50 km ai Giochi Olimpici di Pechino, poi finito al centro di una vicenda di doping tinta di giallo, poi diventato un combattuto caso giudiziario. Alex Schwazer fu trovato positivo il 6 agosto 2012. Squalificato, l’atleta si assunse le sue responsabilità e nel 2015 tornò ad allenarsi insieme a Sandro Donati, con l’obiettivo di partecipare alla Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Il 21 giugno 2016 però un’altra stangata. Alex risultò nuovamente positivo su un campione prelevato a gennaio ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Sula“Ildi. La verità è una lunga marcia” strutturata in quattro episodi, prodotta da Indigo Stories, che racconda la storia del marciatore italiano, vincitore della 50 km ai Giochi Olimpici di Pechino, poi finito al centro di una vicenda di doping tinta di giallo, poi diventato un combattutogiudiziario.fu trovato positivo il 6 agosto 2012. Squalificato, l’atleta si assunse le sue responsabilità e nel 2015 tornò ad allenarsi insieme a Sandro Donati, con l’obiettivo di partecipare alla Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Il 21 giugno 2016 però un’altra stangata.risultò nuovamente positivo su un campione prelevato a gennaio ...

