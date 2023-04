Il cardinale Dziwisz contro Pietro Orlandi | “Giovanni Paolo II usciva la sera? Accuse farneticanti”

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il: “” IlStanislao, ex segretario personale di PapaII, attaccadopo le dichiarazioni che quest’ultimo ha fatto riguardo al Pontefice in merito alla scomparsa della sorella Manuela. Ospite di DiMartedì, in onda nellata dell’11 aprile,aveva parlato di un audio, reso pubblico dal Riformista e che avrebbe fatto ascoltare anche al promotore di giustizia del Vaticano Alessandro Diddi, in cui un uomo vicino a Renatino De Pedis, boss della Banda della Magliana e sospettato di aver avuto un ruolo ...

'Ignobili affermazioni criminali', commenta ilStanislao, ex segretario personale di Karol Wojtyla. In una nota il prelato critica le 'avventatissime affermazioni' del fratello di ...... tutta la premura, tutta la vicinanza', precisa il: 'Così come non ci si può, in ... 'Come segretario particolare del Papa Giovanni Paolo II - dichiara- posso testimoniare, senza il ...IlStanislawbolla le parole del fratello di Emanuela come "ignobili insinuazioni" , auspicando che la verità sulla "angosciante vicenda" della ragazza scomparsa il 22 giugno del ...

"Ignobili affermazioni criminali", commenta il cardinale Stanislao Dziwisz, ex segretario personale di Karol Wojtyla. In una nota il prelato critica le "avventatissime affermazioni" del fratello di ...Secondo una recente dichiarazione di Pietro Orlandi a DiMartedì, il Papa polacco, Wojtyla, usciva talvolta la sera in compagnia di due monsignori polacchi e non per benedire le case. Un'affermazione c ...