«Il calcio italiano è irrimediabilmente razzista e xenofobo» (Abc) (Di venerdì 14 aprile 2023) “L’ondata di episodi razzisti concatenati delle ultime settimane dimostra ancora una volta il problema delle autorità di estirpare questo tipo di episodi dagli stadi d’Italia, una macchia che storicamente trascina il calcio in un paese in cui, negli ultimi decenni, insulti e attacchi a i giocatori di calcio sono stati ripetuti a causa del colore della loro pelle”. Il quotidiano spagnolo Abc dedica un’intera pagina al razzismo endemico del calcio italiano. Criticando duramente l’inutilità delle soluzioni adottate finora. Veri e propri palliativi. “La recidiva – scrive Abc – dimostra che queste misure punitive sono insufficienti a debellare la piaga della xenofobia, come da anni viene denunciato in Italia“. E giù esempi: dall’ultimo Lukaku, che ha fatto prendere posizione persino alla Fifa, a Balotelli, Kessié, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) “L’ondata di episodi razzisti concatenati delle ultime settimane dimostra ancora una volta il problema delle autorità di estirpare questo tipo di episodi dagli stadi d’Italia, una macchia che storicamente trascina ilin un paese in cui, negli ultimi decenni, insulti e attacchi a i giocatori disono stati ripetuti a causa del colore della loro pelle”. Il quotidiano spagnolo Abc dedica un’intera pagina al razzismo endemico del. Criticando duramente l’inutilità delle soluzioni adottate finora. Veri e propri palliativi. “La recidiva – scrive Abc – dimostra che queste misure punitive sono insufficienti a debellare la piaga della xenofobia, come da anni viene denunciato in Italia“. E giù esempi: dall’ultimo Lukaku, che ha fatto prendere posizione persino alla Fifa, a Balotelli, Kessié, ...

