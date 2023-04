Il benvenuto dell’Antitrust ai nuovi vertici di Enel | avviata l’istruttoria per abuso di posizione dominante nel settore della mobilità elettrica

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 aprile 2023) Oggi, in Italia, sono circa 170.400 le auto completamente elettriche circolanti. Un mercato in crescita, che nel 2021 – considerando anche le vetture ibride – ha registrato un aumento di nuove immatricolazioni pari al 133%. Ilcontinuerà a espandersi, anche per rispondere agli obiettivi di decarbonizzazione definiti dall’Unione europea. Più sale il numero di veicoli elettrici, i cosiddetti Bev – battery electric vehicles -, più si renderà necessaria la diffusione di una rete di punti di ricarica. In Italia c’è un gruppo societario che domina il mercato dei Cpo – charging point operators -, che si occupano di installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica: il gruppo, con le societàX Way Srl,X Way Italia Srl ed Ewiva Srl. E oltre al segmento Cpo, il colosso italiano è attivo nella ...