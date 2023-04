Il bello del giovedì sera 2023 vol.10 (Di venerdì 14 aprile 2023) Conosci la tua squadra del giovedì sera: Union Saint-Gilloise A Saint-Gilles si ascoltano i dischi dei Sonic Youth e i canti del Muezzin, le rime di Hamza o Gazo indossando l’hijab. Si mangiano Gauffre, ma anche Borsc, lasagne, insalata fattoush. Si cuociono patate fritte e tajine d’agnello. Per anni la strada che portava allo stadio portava anche fuori dal quartiere, verso il Lotto Park, dove si poteva veder giocare l’Anderlecht contro le migliori squadre d’Europa. Da un paio d’anni l’attrazione è invece tornata a essere locale. La strada volge verso il quartiere di Vorst che prende il nome da una foresta, o da un principe, e poi si intravedono le tribunette basse, la facciata in mattoni che la fa sembrare una piccola fabbrica. Tutto intorno gli alberi del Duden Park, che essendo tutelato non permette allo stadio coperture, ammodernamenti. Il ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 14 aprile 2023) Conosci la tua squadra del: Union Saint-Gilloise A Saint-Gilles si ascoltano i dischi dei Sonic Youth e i canti del Muezzin, le rime di Hamza o Gazo indossando l’hijab. Si mangiano Gauffre, ma anche Borsc, lasagne, insalata fattoush. Si cuociono patate fritte e tajine d’agnello. Per anni la strada che portava allo stadio portava anche fuori dal quartiere, verso il Lotto Park, dove si poteva veder giocare l’Anderlecht contro le migliori squadre d’Europa. Da un paio d’anni l’attrazione è invece tornata a essere locale. La strada volge verso il quartiere di Vorst che prende il nome da una foresta, o da un principe, e poi si intravedono le tribunette basse, la facciata in mattoni che la fa sembrare una piccola fabbrica. Tutto intorno gli alberi del Duden Park, che essendo tutelato non permette allo stadio coperture, ammodernamenti. Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Oggi la forza di Pasqua invita a rotolare via i massi della delusione e della sfiducia; il Signore, esperto nel rib… - Pontifex_it : Senza lo Spirito del Signore non c’è vita cristiana e, senza la sua unzione, non c’è santità. E’ bello oggi, nel gi… - Gazzetta_it : #Maradona e quel 'gol bello' da 40 metri che oggi diventerebbe 'la Gioconda del Da Vinci' #Amarcord - lUltimoUomo : L'unica rubrica con l'energia di Victor Boniface e la classe di Terem Moffi. - bidibibodibib : Un modo geniale per sostenere il progetto del suo cucciolo di panda Bravo ,bello e simpatico il Veneto ??#oriele -