Il Barça non vuole che il Real Madrid si presenti come parte lesa indipendente nel caso Negreira (Di venerdì 14 aprile 2023) Il caso Negreira continua ad essere fra i più seguiti in Spagna e le ultime informazioni riportano di una richiesta specifica da parte della difesa del Barça. Oggi sui media spagnoli è rimbalzata la notizia secondo cui la difesa del club blaugrana non ravvisa alcun motivo valido nella richiesta del Real Madrid di costituirsi parte lesa nel processo. El Mundo Deportivo ha infatti scritto: “Le difese degli ex presidenti del Barça Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu non vogliono che il Real Madrid avanzi un’accusa a parte caso Negreira e hanno trasferito una memoria al magistrato Silvia López Mejía”. Infatti la tesi della difesa è che non c’è nessun ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) Ilcontinua ad essere fra i più seguiti in Spagna e le ultime informazioni riportano di una richiesta specifica dadella difesa del. Oggi sui media spagnoli è rimbalzata la notizia secondo cui la difesa del club blaugrana non ravvisa alcun motivo valido nella richiesta deldi costituirsinel processo. El Mundo Deportivo ha infatti scritto: “Le difese degli ex presidenti delSandro Rosell e Josep Maria Bartomeu non vogliono che ilavanzi un’accusa ae hanno trasferito una memoria al magistrato Silvia López Mejía”. Infatti la tesi della difesa è che non c’è nessun ...

