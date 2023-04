Ignobili insinuazioni Il segretario di Wojtyla contro Pietro Orlandi

(Di venerdì 14 aprile 2023) Stanislaw Dziwisz interviene in difesa di Giovanni Paolo II: "L'Italia saprà vigilare sul diritto alla buona fama di Chi oggi non c’è più"

Da Pietro Orlandi "affermazioni criminali". Il cardinale Stanislao Dziwisz, ex segretario personale di Giovanni Paolo II, ha definito le "avventatissime e ignobili insinuazioni" affermazioni di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, nei confronti di Giovanni Paolo II. Per Dziwisz "tali suddette insinuazioni si vorrebbero collegare all'angosciante vicenda" della scomparsa di Emanuela.

Da Pietro Orlandi ”ignobili affermazioni criminali”. Il cardinale Stanislao Dziwisz, ex segretario personale di Giovanni Paolo II, definisce in questi termini, in una nota, le dichiarazioni del fratel ...Le recenti dichiarazioni di Pietro Orlandi sono “avventatissime affermazioni, ma sarebbe più esatto subito dire ignobili insinuazioni sul conto del Pontefice San Giovanni Paolo II, in connessione all’ ...