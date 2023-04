I Socialisti – Socialdemocratici di Pulsano: “Non ci candidiamo” (Di venerdì 14 aprile 2023) Mentre decine e decine di persone, mai viste e sinora troppo sconosciute, annunciano via social di candidarsi alle comunali, noi Socialisti – Socialdemocratici di Pulsano non lo faremo . Avremmo voluto farlo, dopo anni di denunce, proposte e battaglie in prima linea ! E avevamo deciso di farlo coinvolgendo in questa impresa l’Onorevole Maurizio Turco ( pulsanese doc e Segretario del Partito Radicale, Presidente della Lista Marco Pannella, nonchè editore di Radio Radicale ) . Ci saremmo candidati insieme a coloro i quali non hanno più governato Pulsano dal 1997 ad oggi . Riteniamo senza se e senza ma che lo spessore politico del già parlamentare europeo ( dal 1999 al 2004 ) Maurizio Turco avrebbe consentito una sorta di operazione verità innanzitutto sullo stato delle casse comunali, ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 14 aprile 2023) Mentre decine e decine di persone, mai viste e sinora troppo sconosciute, annunciano via social di candidarsi alle comunali, noidinon lo faremo . Avremmo voluto farlo, dopo anni di denunce, proposte e battaglie in prima linea ! E avevamo deciso di farlo coinvolgendo in questa impresa l’Onorevole Maurizio Turco ( pulsanese doc e Segretario del Partito Radicale, Presidente della Lista Marco Pannella, nonchè editore di Radio Radicale ) . Ci saremmo candidati insieme a coloro i quali non hanno più governatodal 1997 ad oggi . Riteniamo senza se e senza ma che lo spessore politico del già parlamentare europeo ( dal 1999 al 2004 ) Maurizio Turco avrebbe consentito una sorta di operazione verità innanzitutto sullo stato delle casse comunali, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ulisse0672 : @AndreaBitetto @Diesira3 quelli di 'federare le sinistre' ma non il PCI ( azionisti-socialdemocratici-socialisti )… - dukeonyx57 : @HuffPostItalia tutto questo perché non hanno le palle per chiamarsi socialisti o socialdemocratici -